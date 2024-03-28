Албон: считаю, что «Уильямс» должен находиться намного выше

Пилот «Уильямса» Алекс Албон дал комментарий по поводу выступления своей команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Как команда мы хотим большего, чем то, что мы имеем.

Понятно, что мы пожертвовали многим в прошлом году в плане развития машины, чтобы сосредоточиться на болиде этого года, и понятно, что существует довольно большой разрыв между пятым и шестым местом в этом сезоне. С нашей стороны более досадно то, что у машины есть темп — нам нужно его раскрыть.

Я не думаю, что у нас есть машина, на которой мы можем улучшать время прохождения круга за счет настроек. Есть пара вещей, которые мы можем получить с помощью настроек, но я говорю именно о времени прохождения круга, а не о повышении уровня прижимной силы или чём-то подобном. Считаю, что наша команда должна находиться намного выше.

Гран-при Австралии? Это было обидно. Когда три топ-команды сходят с дистанции, нужно использовать это в своих интересах, а мы, к сожалению, этого не сделали», — приводит слова Албона Racingnews365.