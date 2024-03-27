Названы пять самых недооценённых гонщиков Формулы-1 на сезон-2025

Издание PlanetF1 опубликовало список из пяти самых недооценённых пилотов Формулы-1 для рынка 2025 года.

5. Юки Цунода

Цунода был чем-то вроде загадки в течение последних трёх лет, когда вспышки невероятной скорости и таланта не сочетались с его вспыльчивостью и недостатком психологической стойкости. Теперь, когда незрелые моменты случаются не так часто, он заслужил восхищение Хельмута Марко

4. Алекс Албон

Перевернув свою карьеру в «Уильямсе» после того, как он лишился права выступать за «Ред Булл» по окончании 2020 года, Албон, похоже, готов вернуться в одну из ведущих команд, если у него не хватит терпения ждать, пока Уильямс наберёт обороты.

3. Эстебан Окон

При таком количестве свободных мест на 2025 год Окон, несомненно, является ключевой целью для многих команд, и, хотя он не может опережать Макса Ферстаппена или Карлоса Сайнса в списках покупателей команд, у Окона не должно возникнуть проблем с поиском места в другом месте, если он решит, что ему пора покинуть «Альпин».

2. Нико Хюлькенберг

С самого первого дня возвращения Хюлькенберг обычно имел преимущество над опытным и талантливым Кевином Магнуссеном, и это преимущество сохранилось до 2024 года. Хюлькенберг набрал три очка в первых трёх гонках и дал понять, что ему нужна машина, на которой он сможет бороться за более высокие результаты — будь то в «Хаасе» или где-либо еще.

1. Карлос Сайнс

Победа Сайнса в Австралии, не позволившая преследующему Леклеру даже приблизиться к первому месту, лишь подчёркивает огромный шаг в производительности Сайнса, который стал очевиден, когда он показал свой уровень на Гран-при Сингапура в прошлом году.