Пётр Алёшин рассудил инцидент между Алонсо и Расселлом

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин высказал свою точку зрения об аварии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Виновным в инциденте признали гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, получившего штраф в 20 секунд.

«Выскажу своё мнение. Безусловно, Алонсо никакой выход на прямую не готовил — это делается точно не так. Он постарался остановить Расселла перед этим прямиком и финишировать впереди — ведь оставался один круг. Опасно ли это было — да, потенциально опасно, Расселлу было трудно предвидеть такой манёвр.

Но Расселл был сзади и должен был полностью контролировать ситуацию, какой бы она ни была! Это гонки. И любая борьба на трассе опасна.

Да, тут можно спорить, красиво или нет поступил Алонсо, — повод он точно дал. Но штраф в 20 секунд — я считаю это наказание эмоциональным. Без внимания это было оставить, конечно, нельзя. Однако штрафовать, на мой субъективный взгляд, тут не за что.

Да, и я точно не поклонник Алонсо», — написал Алёшин в личном телеграм-канале.

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