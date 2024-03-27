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Вильнёв объяснил, почему Алонсо мог бы сменить Хэмилтона в «Мерседесе»

Вильнёв объяснил, почему Алонсо мог бы сменить Хэмилтона в «Мерседесе»
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Чемпион мира 1997 года канадец Жак Вильнёв объяснил, почему, по его мнению, двукратный чемпион испанец Фернандо Алонсо является предпочтительным кандидатом на место звёздного британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

«Мерседесу» нужен кто-то, известный своими агрессией и эгоизмом, когда это необходимо. Кто голоден до побед и знает, что для этого нужно. Единственный, кто способен на это – Фернандо.

Он был бы хорошим выбором. Непонятно, действительно ли он является правильным выбором, поскольку некоторым командам было тяжело с ним работать, а некоторым — легко», — приводит слова Вильнёва издание GP Today.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер.

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