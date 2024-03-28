AMuS: в «Ауди» поставили Сайнсу дедлайн по решению и договорились с Хюлькенбергом

Портал Auto Motor und Sport опубликовал инсайд насчёт интереса «Ауди» к пилотам Карлосу Сайнсу и Нико Хюлькенбергу.

«Алонсо — более подходящий выбор для «Ред Булл», чем Карлос Сайнс, который плавает в Бермудском треугольнике между «Ред Булл», «Мерседесом» и «Астон Мартин», надеясь всех впечатлить своими нынешними выступлениями.

«Заубер», она же «Ауди», наблюдает за всеми перипетиями вокруг переходов. Интерес к Карлосу Сайнсу не является секретом. Но они не хотят ждать слишком долго. Утверждается, что у Сайнса есть время до середины апреля, чтобы принять окончательное решение. В любом случае Нико Хюлькенберг считается вариантом, с которым уже точно определились», — сообщает портал Auto Motor und Sport.