Себастьян Феттель высказался о потенциальном уходе Ферстаппена из «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель высказался о возможном уходе Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл».

«Сейчас, конечно, появляется много слухов и разговоров о том, что Макс может покинуть команду, но мне кажется, что со спортивной точки зрения у него на данный момент нет причин думать об этом», — приводит слова Феттеля портал Mirror.

Напомним, за последние несколько недель стало появляться много слухов о потенциальном уходе Ферстаппена из команды в связи со скандалом, в который попал глава команды Кристиан Хорнер. Кроме того, разговоры о переходе Макса в другую команду усилились после начала внутреннего расследования в отношении советника «Ред Булл» Хельмута Марко, которого обвинили в распространении конфиденциальной информации.