Auto Motor und Sport: Ферстаппен — главная цель «Мерседеса», запасной вариант — Антонелли

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» нацелена на заключение соглашения с действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном, сообщает издание Auto Motor und Sport

«Мерседесу» было бы сложнее подружиться со злодеем Формулы-1. Поступок Алонсо против Джорджа Расселла в Мельбурне точно не прибавил ему популярности. В «Мерседесе» все признаки указывают на Ферстаппена. Вы можете услышать это в каждом заявлении, которое сейчас делается по этому поводу. И люди на удивление хорошо осведомлены о том, что происходит за кулисами «Ред Булл».

Если с голландцем ничего не выйдет, они, вероятно, сделают выбор в пользу Кими Андреа Антонелли. Тото Вольф не хочет терять ещё один талант из своей конюшни», — сообщает издание.