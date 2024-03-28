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Auto Motor und Sport: Ферстаппен — главная цель «Мерседеса», запасной вариант — Антонелли

Auto Motor und Sport: Ферстаппен — главная цель «Мерседеса», запасной вариант — Антонелли
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» нацелена на заключение соглашения с действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном, сообщает издание Auto Motor und Sport

«Мерседесу» было бы сложнее подружиться со злодеем Формулы-1. Поступок Алонсо против Джорджа Расселла в Мельбурне точно не прибавил ему популярности. В «Мерседесе» все признаки указывают на Ферстаппена. Вы можете услышать это в каждом заявлении, которое сейчас делается по этому поводу. И люди на удивление хорошо осведомлены о том, что происходит за кулисами «Ред Булл».

Если с голландцем ничего не выйдет, они, вероятно, сделают выбор в пользу Кими Андреа Антонелли. Тото Вольф не хочет терять ещё один талант из своей конюшни», — сообщает издание.

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