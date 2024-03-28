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Себастьян Феттель оценил решение Хэмилтона перейти в «Феррари»

Себастьян Феттель оценил решение Хэмилтона перейти в «Феррари»
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился мнением о решении семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес», перейти в «Феррари» в 2025 году.

«Он находится в «Мерседесе» очень давно, обладает большим опытом и добился большего успеха в карьере, чем любой другой гонщик Формулы-1. Думаю, он справится, однако переход в новую команду всегда непрост, особенно в начале. Вокруг будут другие люди, к которым придётся привыкать. Но он сможет с этим справиться. Сначала я очень скептически отнёсся к этим новостям и подумал, что это неправда. Но вообще я очень рад за Льюиса», — приводит слова Феттеля издание Racingnews365 со ссылкой на Sky Germany.

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