Сейвуд высказал предположение о том, кто заменит Хэмилтона в «Мерседесе»

Известный британский обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд поделился своими размышлениями по поводу того, кто может заменить пилота Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

«Некоторые могут предположить, что «Мерседес» попытается сразу ввести молодого гонщика Антонелли. По моему мнению, учитывая всё давление, это было бы не самым мудрым решением. Возможно, ему было бы лучше начать с «Уильямса».

Нужен тот, кто заключит контракт «1+1» и в случае хорошего выступления может стать постоянным гонщиком команды, учитывая заканчивающийся контракт Расселла в 2025 году.

Я бы поставил, что этим человеком станет Эстебан Окон, у которого длительная история взаимоотношений с «Мерседесом». Его уровень куда выше нынешней «Альпин».

Кто-то скажет, что хорошей идеей было бы пригласить Алекса Албона, друга Джорджа Расселла, но он, кажется, получит крайне заманчивое предложение от «Ред Булл» в 2026 году», — написал Сейвуд в личном блоге.