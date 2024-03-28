«Зачем переподписывали контракт?» Палмер — о решении «Уильямса» отобрать болид у Сарджента

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный эксперт Джолион Палмер поделился мнением о решении «Уильямса» отдать на гонку Гран-при Австралии машину Логана Сарджента Александеру Албону, который разбил свою на первой тренировке.

«Решение посадить Алекса в машину Логана Сарджента было непростым для «Уильямса». Джеймс Ваулз сказал, что это было самое трудное решение, которое ему приходилось принимать, и я не сомневаюсь, что так и есть. Но мне кажется, что это был неправильный шаг. Логика в нём присутствовала, но, несмотря на спорные плюсы, ущерб для другой стороны боксов превышал любую потенциальную выгоду.

Давайте подумаем. Во-первых, стал бы Албон более сильным гонщиком в этот уикенд? Если следовать логике, напрашивается положительный ответ, учитывая его форму в прошлом сезоне. Но в пятницу он пропустил 34 круга по сравнению со своим товарищем по команде, что эквивалентно полутора сессиям. В отличие от Логана, он также не участвовал в пятничных квалификационных симуляциях или гоночных отрезках. Если Ваулз всё ещё считает, что Албон, несмотря на это, был бы сильнее, возникает вопрос – зачем повторно подписывать контракт с Сарджентом на 2024 год, если доверия к нему так мало?» — написал Палмер в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.