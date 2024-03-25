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Оруджев объяснил, почему «Уильямс» был прав, отобрав машину у Сарджента

Оруджев объяснил, почему «Уильямс» был прав, отобрав машину у Сарджента
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 и колумнист «Чемпионата» Егор Оруджев поделился мнением о решении «Уильямса» отдать на гонку Гран-при Австралии машину Логана Сарджента Александеру Албону, который разбил свою на первой тренировке.

«У них почти выгорело! Просто по резине не хватило, а так бы набрали очко. Думаю, мы все согласимся, что Логана на такой позиции не было бы и очков бы не светило. А с нынешней плотностью команд в середине каждое очко ценное. Если держать в голове, что это очко может стоить лишние миллионы долларов в конце года, то как-то и нормально выглядит такая замена», — написал Оруджев в своей колонке.

Напомним, на Гран-при Австралии Албон показал 11-й результат. Победу добыл Карлос Сайнс из «Феррари».

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