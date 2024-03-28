Технический директор «Мерседеса» рассказал о проблеме болида W15

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, что во время жаркой погоды температура шин болида W15 увеличивается, в результате чего сцепление с трассой снижается на поворотах, что усугубляется подпрыгиванием.

«Мы заметили нерадостную закономерность. В большинстве уикендов у нас бывает период, когда мы чувствуем уверенность в машине. Однако она пропадает во время квалификации и самой гонки. Если мы попытаемся проследить за этой закономерностью, то самая сильная корреляция, которую мы можем установить, заключается в том, что наша конкурентоспособность снижается: когда трасса становится жарче, то температура шин растёт. Это даёт нам понимание относительно того, на чём нам нужно сосредоточиться по мере продвижения вперёд», — приводит слова Эллисона портал Motosport.