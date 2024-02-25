Технический директор «Мерседеса»: очень хотел бы покопаться в машине «Ред Булл»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон признался, что его заинтересовали изменения в новой машине фаворитов предстоящего сезона «Ред Булл», получившей название RB20.

«Мне бы очень хотелось, чтобы меня пригласили в гараж «Ред Булл», снять крышку двигателя и покопаться внутри.

Здесь определённо используется иной подход. Даже если взглянуть на систему охлаждения, видно, что она нелегка, и они сделали это неспроста. Мне бы хотелось знать, в чём заключается причина, мы ещё этого не поняли», — приводит слова Эллисона издание Racingnews365.

Ранее немецкое издание Motorsport-Total опубликовало данные о преимуществе команды «Ред Булл» в гоночном темпе над соперниками на предсезонных тестах в Бахрейне.