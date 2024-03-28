Штайнер: «Хаасу» не надо было преуменьшать ожидания, я знал, что машина конкурентоспособна

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказал мнение, что со стороны команды было неправильно занижать ожидания от сезона Формулы-1 2024 года. В преддверии сезона новый глава команды Аяо Комацу заявлял, что гоночный коллектив будет находиться в конце стартовой решётки.

«Они проделали хорошую работу. Я это понимал, потому что знал данные работы в аэродинамической трубе. Я думаю, что вначале они преуменьшали ожидания, чтобы иметь оправдание, однако потом всё оказалось лучше, чем они могли представить. С моей точки зрения, это неправильно. И мне кажется, они были убеждены, что так и будет. Не хочу сказать, что это моя заслуга. Я говорю, что команда и Симоне Реста проделали хорошую работу. Машина была конкурентоспособна в прошлом году, она была готова до моего ухода. Очень рад за команду, но только время покажет, что будет в будущем», — приводит слова Штайнера Motorsport.

«Хаас» сейчас занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе четыре очка.