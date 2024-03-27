Штайнер: похоже, Хэмилтон принял верное решение уйти из «Мерседеса»

Бывший руководитель «Хааса» итальянец Гюнтер Штайнер прокомментировал провальное выступление «Мерседеса» на Гран-при Австралии.

Напомним, Льюис Хэмилтон сошёл на 16-м круге из-за поломки мотора, а на предпоследнем круге разбился Джордж Расселл, попытавшийся обогнать Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Похоже, Хэмилтон принял верное решение. Он принял верное решение, когда перешёл из «Макларена» в «Мерседес», так что, возможно, он и сейчас прав.

Хотя, как по мне, для него важнее наличие нового вызова. Он пробыл в «Мерседесе» 11 лет и выиграл шесть чемпионатов. Это последний шаг в карьере, он хочет нового вызова, и, очевидно, приятно сделать это в «Феррари», — приводит слова Штайнера Sky Sports.