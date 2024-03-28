Штайнер назвал единственную команду, куда может перейти Ферстаппен

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о возможном уходе гонщика Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Штайнер упомянул возможный вариант с переходом в «Астон Мартин», но в качестве наиболее вероятного, в случае если Макс действительно захочет уйти, назвал «Мерседес».

«Думаю, все в Формуле-1 в данный момент заинтересованы в Максе Ферстаппене. Вопрос скорее в том, куда он сам хочет пойти. Это может быть «Мерседес», у которого, очевидно, есть свободное место, поскольку Льюис переходит в «Феррари». Возможен вариант с «Астон Мартин», но я думаю, если Макс куда-то и перейдёт, то это будет «Мерседес», — приводит слова Штайнера Sky Sports.

Ранее Гюнтер высказался о прогрессе «Хааса».