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Себастьян Феттель: возвращение в Формулу? Конечно, я думаю об этом

Себастьян Феттель: возвращение в Формулу? Конечно, я думаю об этом
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал о своих соображениях по поводу возможного возвращения в Формулу-1.

«Я действительно наслаждался жизнью последние полтора года, проводя время с детьми. Надеюсь, и им тоже было со мной весело. Иногда ребёнок говорит мне, что не надо никуда возвращаться, ведь тогда я буду часто отсутствовать. Может быть, моё настроение изменится, но сейчас всё идёт хорошо.

Возвращение в Формулу? Конечно, я думаю об этом.

Это очень серьёзный вопрос. Я понимаю, что в Формуле-1 проводится 24 гонки, я по опыту знаю, как хотел бы организовать своё время, если я всё-таки вернусь. Нет ничего плохого, что в моей жизни есть и другие интересы. Это те вещи, о которых я хочу узнать больше», — приводит слова Феттеля портал Speedweek, ссылаясь на интервью Феттеля каналу RTL.

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