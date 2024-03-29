Главный механик бригады Ферстаппена, работавший в «Ред Булл» с 2006 года, покинул команду

Механик «Ред Булл» Ли Стивенсон сообщил, что покидает команду. В австрийском гоночном коллективе он проработал 18 лет. Ли был главным механиком бригады пилота Макса Ферстаппена. Сообщение со словами благодарности в адрес команды он оставил на своей странице в социальных сетях.

«2006 – 2024. Это была потрясающая поездка, большое вам спасибо. Невероятное путешествие, которым я очень горжусь. То, чего мы достигли, было монументальным. В 2006 году я и представить этого не мог. Это конец части А, а часть Б моей жизни начнётся в понедельник. Спасибо вам всем ещё раз», — написал Стивенсон.

Фото: Из личного архива Ли Стивенсона

В настоящий момент «Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при в активе австрийской команды 97 очков.