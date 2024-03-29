Флавио Бриаторе высказался о шансах «Феррари» победить «Ред Булл» в этом сезоне Ф-1

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о шансах «Феррари» выиграть Кубок конструкторов в этом сезоне.

«Сможет ли «Феррари» выиграть Кубок конструкторов? Я думаю, что это единственная команда, которая близка к «Ред Булл». Давайте посмотрим, что они покажут в следующих гонках», — приводит слова Бриаторе издание FormulaPassion.

«Ред Булл» сейчас лидирует в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при на счету австрийского гоночного коллектива 97 очков. «Феррари» занимает второе место с 93 баллами. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Японии, пройдёт с 5 по 7 апреля.

Ранее было названо решение «Ред Булл», которое «Феррари» опробовала в своём болиде, но не преуспела.