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Никита Бедрин выступит в чемпионате FREC 2024 года

Никита Бедрин выступит в чемпионате FREC 2024 года
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Российский гонщик Никита Бедрин станет участником чемпионата FREC (Formula Regional European Championship) в 2024 году, сообщает менеджмент спортсмена.

18-летний россиянин представит команду MP Motorsport и примет участие во всех гонках и тестах, которые не пересекаются с чемпионатом Формулы-3.

Первый этап FREC пройдёт 11–12 мая в Хоккенхайме (Германия) и завершится 26–27 октября в итальянской Монце.

Напомним, в феврале стало известно, что Бедрин выступит за команду PHM AIX Racing в Формуле-3. Россиянин стал 18-м на первом этапе в Бахрейне и восьмым в Австралии.

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