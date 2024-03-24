Беганович одержал 1-ю победу в сезоне в Ф-3 на этапе в Мельбурне, Бедрин пришёл восьмым

Шведский гонщик Дино Беганович одержал победу в длинной гонке австралийского этапа Формулы-3 в Мельбурне. Эта победа стала первой для Бегановича в нынешнем сезоне. На пьедестале вместе со шведом финишировали Леонардо Форнароли и Габриэле Мини.
Российский гонщик Никита Бедрин на последнем круге прорвался на восьмую позицию, на которой и финишировал.
Отметим, Бедрин набрал первые очки в нынешнем сезоне и занимает 19-е место итоговой турнирной таблицы. Накануне россиянин пришёл к финишу восьмым в короткой гонке, но был оштрафован за нарушение правил и потерял место в зачётной десятке.
Формула-3. Длинная гонка в Мельбурне (топ-10):
1. Дино Беганович (Prema Racing) — 23 круга.
2. Леонардо Форнароли (Trident) +1,6 сек.
3. Габриэле Мини (Prema Racing) +3,2.
4. Люк Браунинг (Hitech Pulse-Eight) +4,0.
5. Чарли Вурц (Jenzer Motorsport) +16,9.
6. Себастьян Монтойя (Campos Racing) +21,2.
7. Мари Бойя (Campos Racing) +21,4.
8. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) +25,6.
9. Оливер Гёте (Campos Racing) +26,5.
10. Кристиан Мэнселл (ART Grand Prix) +26,7.
Общий зачёт (топ-5):
1. Люк Браунинг (Hitech Pulse-Eight) — 37 очков.
2. Леонардо Форнароли (Trident) — 37.
3. Габриэле Мини (Prema Racing) — 32.
4. Дино Беганович (Prema Racing) — 28.
5. Арвид Линдблад (Prema Racing) — 23.
…19. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) — 4.
Следующий этап Формулы-3 пройдёт в итальянской Имоле с 17 по 19 мая.