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Беганович одержал 1-ю победу в сезоне в Ф-3 на этапе в Мельбурне, Бедрин пришёл восьмым

Шведский гонщик Дино Беганович одержал победу в длинной гонке австралийского этапа Формулы-3 в Мельбурне. Эта победа стала первой для Бегановича в нынешнем сезоне. На пьедестале вместе со шведом финишировали Леонардо Форнароли и Габриэле Мини.

Российский гонщик Никита Бедрин на последнем круге прорвался на восьмую позицию, на которой и финишировал.

Отметим, Бедрин набрал первые очки в нынешнем сезоне и занимает 19-е место итоговой турнирной таблицы. Накануне россиянин пришёл к финишу восьмым в короткой гонке, но был оштрафован за нарушение правил и потерял место в зачётной десятке.

Формула-3. Длинная гонка в Мельбурне (топ-10):

1. Дино Беганович (Prema Racing) — 23 круга.

2. Леонардо Форнароли (Trident) +1,6 сек.

3. Габриэле Мини (Prema Racing) +3,2.

4. Люк Браунинг (Hitech Pulse-Eight) +4,0.

5. Чарли Вурц (Jenzer Motorsport) +16,9.

6. Себастьян Монтойя (Campos Racing) +21,2.

7. Мари Бойя (Campos Racing) +21,4.

8. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) +25,6.

9. Оливер Гёте (Campos Racing) +26,5.

10. Кристиан Мэнселл (ART Grand Prix) +26,7.

Общий зачёт (топ-5):

1. Люк Браунинг (Hitech Pulse-Eight) — 37 очков.

2. Леонардо Форнароли (Trident) — 37.

3. Габриэле Мини (Prema Racing) — 32.

4. Дино Беганович (Prema Racing) — 28.

5. Арвид Линдблад (Prema Racing) — 23.

…19. Никита Бедрин (PHM AIX Racing) — 4.

Следующий этап Формулы-3 пройдёт в итальянской Имоле с 17 по 19 мая.