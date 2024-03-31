Бедрин отреагировал на участие в чемпионате FRECA 2024 года

Российский гонщик Никита Бедрин высказался по поводу своего участия в чемпионате FRECA 2024 года.

«У меня есть хорошие новости. В этом году я приму участие в двойной программе: в Формуле-3 и FRECA. Очень доволен. В конце прошлого года я вообще этого не ожидал. Не думаю, что у меня возникнут проблемы из-за того, что я пересаживаюсь с одной машины в другую. В том году я сделал это очень хорошо. Буду стараться как можно сильнее и хочу сказать большое спасибо фанатам, которые меня поддерживают, а также PHM за то, что они мне дали такую возможность», — сказал Бедрин на видео, опубликованном в телеграм-канале Petr Aleshin Racing Management.

18-летний россиянин представит команду MP Motorsport и примет участие во всех гонках и тестах, которые не пересекаются с чемпионатом Формулы-3.