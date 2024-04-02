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Оскар Пиастри объяснил, почему «Макларен» — топ-команда

Оскар Пиастри объяснил, почему «Макларен» — топ-команда
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Оскар Пиастри заявил, что «Макларен» — это топ-команда, и он так считает не потому, что является её пилотом.

«То, как мы прогрессировали во второй половине прошлого года, было весьма впечатляюще. Я говорю это не только потому, что я пилот «Макларена». В прошлом году мы видели только два таких преобразования: «Астон Мартин» в межсезонье сделал огромный шаг вперёд, а затем и мы, практически в середине сезона.

Тот факт, что нам это удалось, полностью убедил меня в том, что я нахожусь в правильном месте, а также в том, что сейчас мы одна из топ-команд. Думаю, мы на правильном пути к тому, чтобы снова одерживать победы», — приводит слова Пиастри издание Speedcafe.

На данный момент Оскар Пиастри занимает пятое место в личном зачёте чемпионата, на его счету 28 очков.

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