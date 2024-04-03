В Москве завершился фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

30 марта 2024 года на ЦСКА Арене состоялся 17-й ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв», организованный при поддержке Департамента спорта города Москвы. В шоу приняли участие 49 спортсменов со всего мира.
Фото: Пресс-служба Московского спорта
Программа «Прорыва» включала такие дисциплины, как мотофристайл (FMX), фристайл на снегоходах, фристайл на квадроциклах, дрифт, стантрайдинг и шоу каскадёров. Со сцены зрителей заряжали энергией рок-группа The Hatters и рэпер MACAN.
Фото: Пресс-служба Московского спорта
Список участников по дисциплинам:
DRIFT
Степан Земцев
Ярослав Гавриков
Алексей Карелин
Никита Шиков
STRONGMEN
Четвергов Илья
Дмитрий Лагунов
Евгений Гавриленко
Давид Шамей
EXTREME FREESTYLE
Олег Грачёв
Александр Евдокимов
Павел Иванов
Александр Ташкин
Артём Корсаков
Александр Кармызов
STUNTRIDING
Никита Присяжнюк
Дарья Харченко
Павел Чопоров
Никита Покусай
Андрей Ракшин
Данила Желанов
Юрий Верховников
Фома Калинов
EXTREME BALL
Дмитрий Белокопытов
Евгений Варяхов
Александр Присяжный
Артём Михайлев
Егор Тарасов
FMX
Лев Пивоваров
Евгений Трещов
Павел Овсянников
Даниил Мясников
Сергей Белокрылин
Александр Столярихин
Алексей Айсин
Алексей Колесников
Илья Бутаков
Евгений Ашихмин
Руслан Ромащенко
Владимир Ярыгин
Михаил Ярыгин
Николай Иванков
Роман Карымов
Михаил Брюхов
Павел Антонов
Радек Билек
Эстебан Санчез
Сильван Массон
Адам Джонс
SFX
Даниэль Бодин