В Москве завершился фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»

30 марта 2024 года на ЦСКА Арене состоялся 17-й ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв», организованный при поддержке Департамента спорта города Москвы. В шоу приняли участие 49 спортсменов со всего мира.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

Программа «Прорыва» включала такие дисциплины, как мотофристайл (FMX), фристайл на снегоходах, фристайл на квадроциклах, дрифт, стантрайдинг и шоу каскадёров. Со сцены зрителей заряжали энергией рок-группа The Hatters и рэпер MACAN.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

Список участников по дисциплинам:

DRIFT

Степан Земцев

Ярослав Гавриков

Алексей Карелин

Никита Шиков

STRONGMEN

Четвергов Илья

Дмитрий Лагунов

Евгений Гавриленко

Давид Шамей

EXTREME FREESTYLE

Олег Грачёв

Александр Евдокимов

Павел Иванов

Александр Ташкин

Артём Корсаков

Александр Кармызов

STUNTRIDING

Никита Присяжнюк

Дарья Харченко

Павел Чопоров

Никита Покусай

Андрей Ракшин

Данила Желанов

Юрий Верховников

Фома Калинов

EXTREME BALL

Дмитрий Белокопытов

Евгений Варяхов

Александр Присяжный

Артём Михайлев

Егор Тарасов

FMX

Лев Пивоваров

Евгений Трещов

Павел Овсянников

Даниил Мясников

Сергей Белокрылин

Александр Столярихин

Алексей Айсин

Алексей Колесников

Илья Бутаков

Евгений Ашихмин

Руслан Ромащенко

Владимир Ярыгин

Михаил Ярыгин

Николай Иванков

Роман Карымов

Михаил Брюхов

Павел Антонов

Радек Билек

Эстебан Санчез

Сильван Массон

Адам Джонс

SFX

Даниэль Бодин