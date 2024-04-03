«Абсолютно незначительный человек!» Вольф жёстко раскритиковал Маси в новой книге

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз раскритиковал бывшего гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси из-за Гран-при Абу-Даби 2021 года. Победу тогда одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Голландец вырвал её у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

«Когда я снова думаю об этом, то понимаю, как несправедливо то, что случилось с Льюисом и командой в тот день. Этот человек не следовал правилам и просто позволил этому случиться. Абсолютно незначительный человек: живёт на другом конце света, никто им не интересуется. Совершенный и патологический эгоист. Это был драматичный момент. Но именно это делает спорт таким неотразимым. Все видели драму восьмикратного чемпиона мира, у которого отняли титул. Я бы предпочёл, чтобы всё закончилось по-другому, но эта гонка, несомненно, оставила свой след в истории», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на его высказывание в книге Джошуа Робинсона и Джонатана Клегга The Formula.