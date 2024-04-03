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Тото Вольф и ещё несколько людей из Ф-1 попали в рейтинг миллиардеров от Forbes

Тото Вольф и ещё несколько людей из Ф-1 попали в рейтинг миллиардеров от Forbes
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Авторитетное издание Forbes традиционно представило свой рейтинг богатейших людей планеты, куда попали и люди из мира «Королевских гонок».

34. Марк Матешиц (сын основателя «Ред Булл» Дитриха Матешица) – $ 39,6 млрд;

295. Пьеро Феррари (вице-президент «Феррари» и сын основателя Энцо Феррари) — $ 8,6 млрд;

809. Лоуренс Стролл (владелец команды Формулы-1 «Астон Мартин») — $ 3,9 млрд;

949. Майкл Латифи (инвестор команды Формулы-1 «Макларен») — $ 3,4 млрд;

1380. Берни Экклстоун (бывший глава Формулы-1) — $ 2,4 млрд;

1380. Дмитрий Мазепин (отец бывшего пилота команды Формулы-1 «Хаас» Никиты Мазепина) — $ 2,4 млрд;

1945. Тото Вольф (глава и акционер команды Формулы-1 «Мерседес») — $ 1,6 млрд.

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