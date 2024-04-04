Сарджент объяснил, почему на ГП Японии именно он получит отремонтированное шасси Албона

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент примет участие в Гран-при Японии Формулы-1 на отремонтированном шасси своего партнёра по команде Алекса Албона, а не на своем собственном.

Из-за отсутствия запасных шасси в прошлый раз в Мельбурне «Уильямсу» пришлось пожертвовать уикендом Сарджента, чтобы предоставить Албону единственную оставшуюся машину после того, как тайский гонщик нанёс непоправимый ущерб своему FW46.

«Уильямс» успешно починила разрушенное шасси Албона, но до Гран-при Майами в начале мая запасной машины у них не будет.

«Это отремонтированное шасси, просто потому, что работа по замене машин будет слишком сложной для механиков. Ремонт шасси прошёл лучше, чем ожидалось. Думаю, оно стало тяжелее всего на 100 граммов. Так что практически ничего страшного», — приводит слова Сарджента Crash.net.