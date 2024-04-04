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На «Нюрбургринге» заметили новую Porsche 911 в агрессивном обвесе

На трассе «Нюрбургринг» прошли тесты Porsche 911 GT3 RS 2025 модельного года в обвесе от Manthey Performance. Сообщается, что пилотировал автомобиль заводской пилот Porsche Йорг Бергмайстер. Видео заездов новинки публикует YouTube-канал CarSpyMedia.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Новинка обращает на себя внимание массивным задним антикрылом, а также мощным плавником в задней части кузова. Кроме того, специалисты обращают внимание на задние колёса и диски, которые предназначены для отвода воздуха.

Ожидается, что Porsche 911 GT3 с обвесом от Manthey Performance сохранит 4-литровый мотор мощностью 525 лошадиных сил и будет представлена уже в этом году.

Напомним, чуть ранее на тестах на трассе «Лагуна Сека» разбили прототип Porsche 993 от компании Gunther Werks. Стоимость такого автомобиля — около $ 1 млн.