Карлос Сайнс: мы немного ближе к «Ред Булл», чем я ожидал

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс позитивно оценил свои результаты в первый день Гран-при Японии, отметив, что он ожидал, что его команда будет больше уступать лидерам сезона-2024 команде «Ред Булл».

«Честно говоря, мы немного ближе к «Ред Булл», чем я ожидал. Это является положительным признаком прогресса, достигнутым нами за пять месяцев, с прошлого этапа на этой трассе.

Конечно, это лишь первая практика. Мы не знаем, сколько у них было топлива в баках, какой был режим работы двигателя. В прошлом году мы уступили им в квалификации восемь десятых, а сейчас в первой практике уступили две десятых. Это хорошее начало уикенда. Но нам будет трудно победить их», — приводит слова Сайнса издание Motorsport.

В первой практике Гран-при Японии Карлос Сайнс показал третий результат, уступив две десятых пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.