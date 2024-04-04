Херберт считает, что Сайнс попадёт в «Мерседес», Берман — в «Хаас», а Риккардо уйдёт

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на британском телевидении Джонни Херберт высказал своё мнение о том, какие перестановки в пелотоне произойдут после этого сезона.

«Я бы посоветовал Тото Вольфу обратить внимание на Карлоса Сайнса. Он очень надёжный и умный гонщик, который мог бы очень хорошо вписаться в их команду. Я бы не исключал, что они могут попробовать заполучить и Оливера Бермана. Он хорошо зарекомендовал себя, справившись с большим вызовом на Гран-при Саудовской Аравии.

Но более вероятно, что в следующем году Оливер будет выступать за «Хаас». Думаю, далее его ждёт большое будущее, он может стать звездой нашего спорта.

Что касается Даниэля Риккардо, то не думаю, что у него есть шанс вернуться на вершину. Его напарник Цунода быстрее его, а это о многом говорит», — приводит слова Херберта издание Grand Prix 24/7.