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Серхио Перес: в последней шикане очень легко потерять пару десятых

Серхио Перес: в последней шикане очень легко потерять пару десятых
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой второй результат в квалификации Гран-при Японии, в которой он уступил лишь своему напарнику по команде Максу Ферстаппену.

«Было непросто, если честно. Очень легко было потерять пару десятых на последнем секторе, в той же шикане, но, к счастью, у нас всё получилось. Весь уикенд мы были близки к Максу, в квалификации тоже. Разница на круге очень небольшая.

У нас хорошая стартовая позиция на завтра. Наш темп на длинных отрезках был не так хорош, но сегодня утром нам удалось его улучшить. Надеюсь, завтра мы будем достаточно сильны», — отметил мексиканский гонщик по окончании квалификации.

В сегодняшней квалификации Серхио Перес уступил Максу Ферстаппену всего 0,066 секунды.

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