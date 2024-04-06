Lada Sport Rosneft раскрыла свой состав гонщиков на сезон-2024

Заводская команда Lada Sport Rosneft представила гоночную программу на сезон 2024 года. Как и годом ранее, российский коллектив будет участвовать в кольцевых гонках и ралли-рейдах.

В серии СМП РСКГ Туринг в топовом классе SMP TCR Russia на Lada Vesta Sport TCR поедут Иван Чубаров и Максим Туриев — оба пилота являются воспитанниками заводской картинговой программы, а кроме того, это самый молодой в истории состав пилотов команды в SMP TCR Russia. Для Чубарова это будет второй сезон в классе, а Туриева ждёт дебют в топовом классе российского кольца. Опытнейшие ветераны-чемпионы Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин в новом сезоне выступать в SMP TCR Russia не будут.

В этом же чемпионате в классе «Супер-продакшн» на Lada Vesta 1.6T поедут Леонид Панфилов, который уже не первый год выступает в серии, а его напарником станет Кирилл Ладыгин, который до этого на протяжении нескольких сезонов выступал и побеждал в топовом зачёте SMP TCR Russia.

Третий сезон подряд российский автопроизводитель будет представлен в ралли-рейдах, включая ралли-марафон «Шёлковый путь», а также этапы чемпионата и Кубка России. На внедорожниках Lada Niva Sport T2 предстоит выступать Дмитрию Воронову и Кириллу Еникееву, а их напарниками станут перешедший в ралли-рейды из кольцевых гонок Михаил Митяев, штурманом которого станет Егор Охотников.