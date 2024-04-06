Ферстаппен: я недоволен длинными сериями кругов, «Феррари» смотрелась очень комфортно

Голландский гонщик «Ред Булл» «Макс Ферстаппен объяснил, почему не считает свою команду однозначным фаворитом Гран-при Японии, пусть даже в квалификации Ферстаппен и его напарник Серхио Перес показали два лучших времени.

«До сих пор в этот уикенд я не был доволен своими длинными сериями кругов. Думаю, темп был не таким, как мне хотелось бы. Так что это остаётся вопросом перед воскресеньем. Если смотреть на длинные серии кругов, то особенно „Феррари“ смотрелась очень комфортно. Так что, возможно, они были не так быстры на одном круге сегодня, но определённо были быстры на длинных сериях. Так что нам нужно подождать и посмотреть, как всё изменится завтра в гонке», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.