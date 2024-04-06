Хорнер назвал фактор, который может помешать успеху «Ред Булл» на «Сузуке»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер опасается, что прохладная погода в день гонки Гран-при Японии может стать «осложняющим фактором» для его команды.

«Мы видели, что на практиках гоночный темп был нестабильным. В нынешних прохладных условиях поведение шин будет сложным фактором. Но я уверен, что нас ждёт интересная гонка, и я рад, что мы стартуем в ней с первого ряда.

Чеко провёл здесь самую лучшую квалификацию, обеспечив нам первый ряд на старте. Макс в очередной раз выдал потрясающий круг, но я думаю, что завтра в гонке все будут ближе и плотнее. Но пока это отличное начало уикенда», — приводит слова Хорнера издание Racing News 365.

Отметим, что в последние годы гонка на «Сузуке» традиционно проводилась в сентябре или октябре, но в нынешнем году её перенесли на апрель, из-за чего этап проходит при более прохладной погоде.

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