Напарник Ферстаппена чуть не сотворил сенсацию. У «Мерседеса» и Леклера дела не очень

Дождевая вторая практика несколько испортила подготовку пилотов и команд к решающим сессиям на «Сузуке». На третьей тренировке все постарались максимально «отыграться», но только квалификация должна была показать, насколько успешно каждая из команд «поиграла» с настройками, чтобы выжать из машин максимум…

Q1: провал Стролла — восемь десятых от Алонсо

Стартовая часть квалификации прошла без сенсаций, но в то же время несколько огорчила темпом «Феррари» и «Мерседеса»: не было ощущения, что у них имеется хоть какой-то шанс побороться с «Ред Булл». Ближе к фаворитам находились «Макларен» и Алонсо. Почему Алонсо, а не «Астон Мартин»? Всё очевидно: для Лэнса Стролла первый сегмент совершенно не задался, канадец показал только 16-й результат и выбыл из дальнейшей борьбы. При максимально плотной борьбе восемь десятых проигрыша напарнику — пропасть.

Вообще так вышло, что ни одна команда не завершила выступление в полном составе по итогам Q1: пять конюшен потеряли по одному своему представителю. Гасли, Магнуссен и Сарджент проиграли своим более удачливым напарникам по три десятые секунды — терпимо, но в то же время достаточно, чтобы занять места только с 17-го по 19-е. На последней строчке в таблице — Гуаньюй Чжоу. Китаец проиграл Валттери Боттасу пять десятых и потом жаловался, что его «Кик-Заубер» скользил весь круг.

Q2: Цунода — лучший из остальных, Риккардо собрался

Сразу семь гонщиков провели первую попытку во втором сегменте достаточно хорошо, чтобы просто не выезжать из боксов ещё раз: речь идёт о представителях «Ред Булл», «Макларена» (Норрис уступал Ферстаппену всего две десятые), «Феррари», а также о Фернандо Алонсо. Соответственно, оставались вроде как только три вакансии в Q3. Правда, когда Хэмилтон благодаря второй попытке выстрелил на третье место, возник вопрос: может, в «Феррари» ошиблись, когда не выпустили на трассу Леклера? И всё же на самом деле инженеры всё сделали правильно: Шарль прошёл дальше с запасом и сэкономив комплект «софта».

В полном составе дальше прошёл и «Мерседес», так что, по сути, всем остальным гонщикам оставалось сражаться за 10-ю позицию. Эту схватку выиграл Юки Цунода, который на сей раз опередил Даниэля Риккардо всего на половину десятой — достаточно оптимистично для австралийского гонщика. Дэн стал 11-м, в свою очередь, всего на 22 тысячные превзойдя результат Нико Хюлькенберга. Далее достаточно плотно расположились Валттери Боттас, Александер Албон (не обошлось без ошибки) и Эстебан Окон. В целом без сенсаций.

Q3: Пересу не хватило совсем чуть-чуть!

Первые попытки решающего сегмента подтвердили прежние тенденции субботы: ближе всех к гонщикам «Ред Булл» оказался «Макларен» и конкретно Ландо Норрис. Британец даже записал на свой счёт быстрейший первый сектор и в итоге уступал Максу Ферстаппену четверть секунды, опережая Серхио Переса. Дальше шли Сайнс, Пиастри, Хэмилтон, Алонсо и Расселл — на сей раз лидер «Астон Мартин» стрельнуть не мог и сам говорил по радио, что не видит резервов для улучшения.

Шарль Леклер, в отличие от остальных, сразу не выехал. У монегаска не было двух комплектов «софта», так что Леклер пошёл на свой быстрый круг за пять минут до клетчатого флага. Шарль проехал быстрейший второй сектор, но много проиграл Максу на первом и третьем — в итоге полсекунды отставания и промежуточный седьмой результат. Слабовато.

На вторых попытках чуть не сотворил сенсацию Перес: Чеко здорово прошёл два первых сектора, опережая Макса, но на третьем мексиканцу не хватило совсем немного! Следом чуть прибавил и сам Ферстаппен, но итоговый разрыв между гонщиками «Ред Булл» — всего 66 тысячных. Очень достойно со стороны Переса. Норрис на второй попытке не улучшил, но сохранил третью позицию.

Сайнс и Алонсо расположились на четвёртом и пятом местах — Фернандо не хватило до соотечественника четырёх тысячных. Пиастри шестой, в трёх десятых от Норриса — у обоих «Макларенов» второй круг в Q3 оказался неудачным. Хэмилтон впервые в сезоне опередил в квалификации Расселла — седьмое место против 10-го, и только между ними оказался Леклер. Цунода предсказуемо замкнул топ-10.

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