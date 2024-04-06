Хюлькенберг: инженеры предсказывали наш вылет в первом сегменте

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг считает небольшой сенсацией своё 12-е место в квалификации Гран-при Японии.

«Это небольшая сенсация. 12-е место, всего в одной десятой от финального сегмента. Мы ожидали очень трудного уикенда на этой трассе, считали, что она не подходит нашей машине.

На брифинге перед квалификацией все выглядели хмуро, инженеры считали, что мы оба вылетим в первом сегменте. Но я рад, что доказал, что они ошибались, наши парни-стратеги.

Первый сектор удался нам лучше, чем вчера, но это по-прежнему наше самое слабое место, потому что там нам не хватает прижимной силы. Трудно атаковать и бороться там без хорошего уровня прижимной силы. Мне не хватает её. Зато мы довольно хороши на третьем секторе, и, надеюсь, завтра это поможет нам в гонке.

«Уильямс» в схожей ситуации. Я думаю, «Альпин» и «Кик-Заубер» применили немного другой подход. У них больше прижимная сила, но они медленнее на прямых. Будет интересно посмотреть, у кого окажутся лучше карты. Я ожидаю, что мы проведём хорошую битву», — приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport-Total.