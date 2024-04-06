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Глава «Астон Мартин» назвал цель на гонку в Японии

Глава «Астон Мартин» назвал цель на гонку в Японии
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Японии. Напомним, Фернандо Алонсо занял пятое место, в то время как Лэнс Стролл не вышел из первого сегмента.

«Горько-сладкая квалификация в Сузуке. Наша цель — всегда выводить обе машины в третий сегмент. Нам этого не удалось, поэтому стоит присмотреться к болиду Лэнса. Разрыв между машинами был существенным.

Фернандо удавалось выжимать из машины всё больше и больше. Мы довольны пятым местом. Команда проделала огромную работу, готовя обновление.

Сузука вознаграждает сильную машину, так что посмотрим, что будет завтра. Мы хотим, чтобы обе машины финишировали в очках», — приводит слова Крака издание Motorsport Week.

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