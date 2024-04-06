Хюлькенберг сказал, что станет ключевым фактором в гонке Гран-при Японии

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от предстоящей гонки Гран-при Японии.

«Гонка будет тяжёлой. Трасса в Сузуке съедает шины, так что будет непросто. Мы подготовились к борьбе в середине пелотона против привычных команд: «Заубера», «Уильямса», «Альпин» также будет в борьбе.

Здесь тяжело обгонять, даже с DRS. Это одно из тяжелейших мест для обгона. Посмотрим, как всё сложится. Думаю, что завтра многое будет зависеть от работы с шинами, кто добьётся меньшего износа, это в конечном итоге и станет ключом», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport Total.

Напомним, гонка Гран-при Японии состоится завтра, 7 апреля, начало — в 8:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.