Перес объяснил, что помешало ему быть ближе к Ферстаппену в ходе гонки

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мыслями после гонки в рамках Гран-при Японии, которая состоялась сегодня, 7 апреля. Серхио занял второе место.

«Это был хороший уикенд для команды. Прежде всего, я думаю, что, конечно, с рестартом всегда довольно сложно сохранять концентрацию в течение такого длительного периода времени. Но всё получилось. Второй старт был немного лучше, но этого оказалось недостаточно, чтобы достать Макса.

Думаю, мы немного поплатились за то, что баланс на первом отрезке не был оптимальным, из-за чего не удалось сохранить шины. Нам пришлось ехать на пит-стоп, нас подрезал Ландо, а потом я слишком сильно атаковал на «медиуме».

Но потом, на отрезке на «харде», мне было гораздо комфортнее. Темп вернулся. Но, думаю, я немного пострадал из-за первого отрезка гонки.

Думаю, мы набрали хороший темп. Если вы помните, в прошлом году это был мой худший уикенд. Поэтому я думаю, что, если мы сильны на таких трассах, как эта, с большим количеством высоко- и среднескоростных поворотов, я думаю, что мы можем быть сильны и в любом другом месте», — заявил Перес после гонки.

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