«Я его не видел». Даниэль Риккардо рассказал о столкновении с Александером Албоном

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо поделился подробностями об аварии, случившейся в самом начале гонки в рамках Гран-при Японии, состоявшей сегодня, 7 апреля. Даниэль столкнулся с гонщиком «Уильямса» Александером Албоном, после чего оба болида оказались в отбойнике.

«У меня не было того сцепления, на которое мы рассчитывали. Я даже не знаю, хотел ли Албон оказаться рядом со мной. Но его сцепление с трассой на «софтах» было настолько лучше, что он подумал, что у него есть пространство для обгона. Но затем его не оказалось…

Я его не видел. Если бы можно было вернуться на час назад, я бы стартовал на мягких шинах», — заявил Риккардо после гонки.

Из-за аварии Риккардо и Албона дирекция гонки остановила заезд для эвакуации машин и восстановления отбойников. Оба гонщика не пострадали.

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