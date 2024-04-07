Судьи вынесли решение по борьбе Расселла и Пиастри на последних кругах Гран-при Японии

Стюарды Гран-при Японии Формулы-1 вынесли решение по спорному эпизоду между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и представителем «Макларена» Оскаром Пиастри на последних кругах гонки, когда Расселл атаковал Пиастри по внутреннему радиусу в шикане — после лёгкого контакта Оскар срезал поворот.

Судьи решили, что ни один из пилотов не заслуживает наказания — ни Расселл за потенциальное выдавливание Пиастри, ни Оскар за то, что он в итоге срезал поворот, а не попробовал его проехать, не покидая пределов трассы.

В своём решении судьи указали, что Расселл не «нырял» в поворот безрассудно, сохранял контроль над машиной. Контакт произошёл из-за того, что «Мерседес» подскочил на внутреннем бордюре. Также стюарды отметили, что Пиастри решил срезать поворот, почувствовал лёгкий контакт и решив не рисковать повторным столкновением. Судьи считают, что Расселл оставлял Пиастри достаточное пространство на выходе из поворота, а сам Оскар безопасно вернулся на трассу после срезки. При этом ни «Мерседес», ни «Макларен» не требовали штрафов для гонщиков конкурирующей команды.