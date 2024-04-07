Ущерб от последних аварий «Уильямса» превысил $ 2 млн — The Race

Разбитое в аварии на первом круге гонки Гран-при Японии шасси «Уильямса» Алекса Албона будет отправлено на ремонт в Великобританию, на базу в Гроуве. После починки оно будет перевезено в Китай, где через две недели пройдёт пятый этап сезона-2024 Формулы-1. Об этом сообщает издание The Race.

Кроме того, как отмечает The Race, по их оценкам ущерб от трёх аварий «Уильямса» за последние два гоночных уикенда – Алекса Албона на практике в Австралии и гонке в Японии и Логана Сарджента на практике в Японии — превысил $ 2 млн.

Ранее руководитель британской команды Джеймс Ваулз отметил, что многочисленные аварии негативно повлияют на процесс обновлений их машины, так как основные ресурсы придётся пустить на восстановление повреждённых шасси и на постройку запасного, которого у «Уильямса» пока нет.