Марко: не следует списывать «Феррари» со счетов — команда сильна и надёжна

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не считает, что настал момент исключить «Феррари» из борьбы за чемпионский титул 2024 года.

«Поздравляют ли меня с титулом? Не нужно спрашивать меня об этом! Прошло всего четыре гонки, впереди ещё 20. В Мельбурне мы убедились, что всё может пойти не так, а «Феррари» сильна и надёжна. Нам пока не следует списывать их со счетов», — приводит слова Марко издание oe24.at.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 77 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 64.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 59.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 55.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 37.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 32.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 24.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 24.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 10.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.