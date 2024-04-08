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Марко: не следует списывать «Феррари» со счетов — команда сильна и надёжна

Марко: не следует списывать «Феррари» со счетов — команда сильна и надёжна
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не считает, что настал момент исключить «Феррари» из борьбы за чемпионский титул 2024 года.

«Поздравляют ли меня с титулом? Не нужно спрашивать меня об этом! Прошло всего четыре гонки, впереди ещё 20. В Мельбурне мы убедились, что всё может пойти не так, а «Феррари» сильна и надёжна. Нам пока не следует списывать их со счетов», — приводит слова Марко издание oe24.at.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 77 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 64.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 59.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 55.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 37.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 32.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 24.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 24.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 10.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.

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