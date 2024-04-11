Умер основатель команды, в которой Айртон Сенна дебютировал в Формуле-1

Предприниматель Тед Тоулмен, известный тем, что он был основателем и руководителем команды Формулы-1 «Тоулмен», ушёл из жизни.

За всё время существования команда «Тоулмен» приняла участие в 70 Гран-при (с 1981-го по 1985-й). В 1984-м в составе появился Айртон Сенна, который принёс гоночному коллективу три подиума.

Позже команда была продана и переименована в «Бенеттон». Затем в «Рено», «Лотус», вновь «Рено» и «Альпин».

«Мы опечалены известием о кончине Теда Тоулмена, основателя одноимённой команды Toleman Motorsport. Предоставив дорогу таким новичкам, как Айртон Сенна и Дерек Уорвик, он оставил после себя неизгладимое наследие в Формуле-1», — говорится в сообщении пресс-службы Формулы-1 в социальных сетях.