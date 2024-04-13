Льюис Хэмилтон: «Мерседес» расплачивается за плохой фундамент

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что его команда всё еще не решила проблемы со своим болидом W15, и считает, что причина этих проблем кроется ещё в 2022 году, когда был заложен фундамент в машины с граунд-эффектом.

«Мы ещё не до конца поняли причины наших проблем. Если вы правильно закладываете первый кирпичик в фундамент, то дальше можете наращивать прочную основу, и, думаю, именно это нам не удалось сделать в прошлые годы.

Когда мы начинали разрабатывать машину нового поколения, то начинали с пяти увесистых кирпичей, но нам приходилось разбирать их и складывать по-новому, и снова, и снова, при этом понижая характеристики машины.

Мы внесли множество изменений, всё перепробовали, иногда сбивались с правильного пути, потом вновь находили его, а потом снова теряли. Я думаю, это просто очень сложно», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport Week.