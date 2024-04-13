Алонсо: первым признаю, что потерял скорость

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что первым признает, что потерял скорость, если это произойдёт.

«Это правда, по новому контракту с «Астон Мартин» я буду выступать до 45 лет или даже больше. Если однажды я почувствую, что у меня больше нет мотивации, что я уже не в хорошей форме или недостаточно быстр… Думаю, у меня очень честные отношения с командой. Я буду первым, кто поднимет руку и скажет: «Знаете, возможно, я потерял здесь или там», и мы найдём решение.

Но я не думаю, что это произойдёт в ближайшие несколько лет. Как я уже сказал, в Японии прошла, возможно, одна из лучших гонок в моей карьере, это было всего пять дней назад, так что я чувствую себя хорошо. Я не вижу в этом никакой проблемы.

Я дышу Формулой-1, я живу Формулой-1, тренируюсь, чтобы быть в форме, правильно питаюсь, чтобы быть в форме, чтобы пилотировать машину Формулы-1. И ещё не настал тот момент, чтобы я почувствовал, что мне нужно менять мою жизнь. Моя жизнь великолепна. Мне нравится то, что я делаю, и я не буду счастлив, сидя дома на диване и смотря гонки по телевизору», — приводит слова Фернандо Алонсо издание Formula Nerds.