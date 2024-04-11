Алонсо: это самый длительный контракт, который я когда-либо подписывал в своей карьере

Фернандо Алонсо высказался о том, какую роль сыграла «Хонда» в продлении контракта с «Астон Мартин» и до какого момента он планирует выступать в Ф-1.

«Не буду врать, контракт мне сразу показался маленьким, поэтому, очевидно, мы с самого начала обсуждали многолетний, который связан с переходом на новые правила в 2026 году, когда „Хонда“ и новый завод заработают в полную силу. Есть много факторов, которые делают 2026 год чрезвычайно привлекательным для реализации нашего проекта. Это проект на всю жизнь. Это самый длительный контракт, который я когда-либо подписывал в своей карьере, и мы посмотрим, сколько лет я пробуду здесь и в каком качестве, потому что у меня 40-летний опыт работы в автоспорте, и это стало для меня отличным стимулом остаться.

Я буду выступать так долго, как смогу, но сказать, в каком году решу уйти, не могу. Это точно не произойдёт в 2026-м, поскольку мне хочется насладиться новыми правилами. Два года точно, а после буду работать с «Астон Мартин» много лет по другим направлениям. Если к тому моменту мне предстоит заниматься автоспортом в иной роли, то в независимости от этого за рулём у меня будут те же чувства, что и сейчас. Вероятно, я продолжу работать с компанией, даже когда перестану выступать в гонках», — приводит слова Алонсо портал Marca.