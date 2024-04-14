Сайнс-младший поздравил отца с 62-летием, выложив архивные фото

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший поздравил своего отца Карлоса Сайнса с 62-летием.

«С днём рождения, папа. 26 лет, верно?» — написал Сайнс в социальных сетях, приложив к посту архивные фотографии.

Фото: из личного архива Карлоса Сайнса-младшего

Фото: из личного архива Карлоса Сайнса-младшего

Фото: из личного архива Карлоса Сайнса-младшего

Карлос Сайнс-старший является двукратным чемпионом мира по ралли (1990 и 1992) и четырёхкратным победителем международного ралли-марафона «Дакар». Отметим, что последнюю победу испанец одержал в 2024 году, на момент выступления ему был 61 год.

Сайнс-старший становился рекордсменом WRC по числу стартов за карьеру, а также первым гонщиком не из скандинавских стран, побеждавшим в ралли «1000 озёр» в Финляндии.

Ранее издание Corriere dello Sport сообщило, что Сайнс-младший подписал контракт с «Мерседесом».