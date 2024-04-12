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Карлос Сайнс подписал контракт с «Мерседесом» — Corriere dello Sport

Карлос Сайнс подписал контракт с «Мерседесом» — Corriere dello Sport
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Карлос Сайнс уже подписал контракт с командой «Мерседес». Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport. Соглашение подписано на 2025 год.

Другое итальянское издание FUnoAnalisiTecnica сообщает, что Сайнс и «Мерседес» практически договорились по всем пунктам, кроме одного — Карлос хочет многолетний контракт: два фиксированных года с возможностью продления на третий. «Мерседес» в свою очередь готов предложить испанцу соглашение на один год с возможностью продления еще на один при определённых обстоятельствах.

Таким образом в «Мерседесе» хотят оставить себе возможность подписать на 2026 год молодого и перспективного Андреа Кими Антонелли или трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена.

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