Бывший чемпион Формулы-1 рассказал, как был заворожён Гран-при Лас-Вегаса

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1978 года Марио Андретти высоко оценил прошлогодний Гран-при Лас-Вегаса, сравнив его со своей последней гонкой в Формуле-1 в 1982 году и отметив, что современный этап резко контрастирует с обстановкой начала 1980-х, когда гонка проводилась на временной трассе, сооружённой на автостоянке одного из отелей.

«Это не идёт ни в какое сравнение с той гонкой в «Цезарь Паласе». То, что было сделано для подготовки к гонке в 2023 году, просто впечатляет. Это даже сравнивать нельзя.

Сейчас в США есть три гонки Формулы-1, они создают интерес к чемпионату, на всех трёх создаётся аншлаг, и поэтому есть желание развивать эти проекты дальше.

Самым изысканным этапом является Лас-Вегас, потому что трасса расположена в самом центре такого популярного города. Глядя на происходящее, я был совершенно заворожён.

Я думаю, что Формула-1 сейчас на пике популярности в Соединённых Штатах, так что давайте продолжать развивать её в этой стране», — приводит слова Андретти издание Sports Illustrated.